Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого сегодня потребовала армия, вышел к своим сторонникам на площадь Республики. Вместе с ним был его сын Ашот, передает "Спутник. Армения".

Пашинян заявил, что армия Армении подчиняется народу и премьеру, а угрозы переворота в стране нет.

"Во-первых, опасность (столкновений - Ред.) всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить", - сказал Пашинян.

На вопрос, кому подчиняются ВС Армении сейчас, Пашинян ответил։ "Народу и премьеру". "Других вариантов нет", - сказал Пашинян.

По его словам, опасность переворота "управляема".

"Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго", - добавил Пашинян.

Напомним, армия Армении требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также правительства. Армянский генеральный штаб заявил, что "премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент".

Ранее "Страна" писала о том, что в конце января в Ереване протестующие против Пашиняна попытались захватить здание Генпрокуратуры.

Также мы сообщали, что Алиев и Пашинян отказались пожать руки во время переговоров в Кремле.