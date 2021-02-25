В список сайтов, которые подлежат блокировке по решению суда в Киеве, попали известные российские и украинские ресурсы.

Так, среди самых популярных российских сайтов, которые теперь должны быть заблокированы провайдерами, российский новостной ресурс РБК, "библиотека компромата" compromat.ru и Живой Журнал.

Также заблокировать решено известный сайт онлайн-метрики Liveinternet.

Самые популярные среди украинских ресурсов, подлежащих блокировке - новостные порталы From-ua, vlasti.net и винницкий портал 20minut.

Также заблокирован известный в Украине сайт о криптовалютах Forklog, который в 2017 году обыскивала СБУ.

Напомним, власти предписали украинским провайдерам заблокировать в общей сложности 426 сайтов. Основание - определение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 04.02.2021 по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали о том, что попавший в список заблокированных сайтов популярный портал Винницы 20minut планирует оспорить решение.