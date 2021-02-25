В четверг, 25 февраля, в 11:00 в Службе безопасности Украины ожидали на допрос лидера Партии Шария Анатолия Шария. В СБУ приехал адвокат политика Валентин Рыбин. Он заявил, что его подзащитный на допрос не явится (как и в прошлый раз), так как он получил статус беженца и проживает в Европе.

Следственные действия длились полчаса. По словам Рыбина, следователь предоставил часть экспертиз видео Шария, а также текст подозрения.

"Нам вручили ходатайство которое будет направлено в Печерский районный суд Киева, для разрешения задержания Шария и дальнейшей его доставки в суд, чтобы в суде рассмотреть ходатайство о взятии Шария под стражу, а затем объявить Анатолия в международный розыск. Это заведомо проигрышная позиция СБУ", - рассказал Рыбин

Напомним, Шария обвинили в госизмене и по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и по другим признакам".

Также "Страна" приводила комментарий Анатолия Шария по поводу его подозрения в госизмене.