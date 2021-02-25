В Финляндии из-за высокой заболеваемости коронавирусом правительство вводит трехнедельный локдаун, ограничительные меры вступают в силу с 8 марта.

Об этом сообщает Yle.

Издание приводит перечень ограничений. В частности, на дистанционное обучение переведут старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища.

Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

По словам премьер-министра страны Санны Марин, эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после Рождества. Частично на это повлияло распространение более заразного британского варианта вируса. В связи с этим все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения снимут лишь частично.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", - прокомментировала решение правительства Санна Марин.

Комендантский час в период локдауна вводить не планируют. Также уточняется, что сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются британским штаммом коронавируса.

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