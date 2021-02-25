Из-за коронавируса Финляндию с 8 марта закроют на трехнедельный локдаун
В Финляндии из-за высокой заболеваемости коронавирусом правительство вводит трехнедельный локдаун, ограничительные меры вступают в силу с 8 марта.
Об этом сообщает Yle.
Издание приводит перечень ограничений. В частности, на дистанционное обучение переведут старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища.
Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией.
По словам премьер-министра страны Санны Марин, эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после Рождества. Частично на это повлияло распространение более заразного британского варианта вируса. В связи с этим все нынешние ограничения следует сохранять и далее. Даже по истечении трех недель ограничения снимут лишь частично.
"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", - прокомментировала решение правительства Санна Марин.
Комендантский час в период локдауна вводить не планируют. Также уточняется, что сейчас примерно три четверти подтвержденных случаев в Финляндии считаются британским штаммом коронавируса.
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