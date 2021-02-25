25 февраля, в 150-ю годовщину со дня рождения великой украинской писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки, возле ее памятника в Киеве установили корзину цветов от президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Кроме того, от главы государства была установлена цветочная композиция на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве. Также в конце января президент подписал указ №32/2021 "О праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки" с целью чествования памяти писательницы и популяризации ее творчества.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook отметил вклад Леси Украинки в украинскую литературу и порекомендовал перечитать написанные ею книги.

"Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Выдающейся украинской писательницы, поэтессы и культурного деятеля. Это хороший повод еще раз перечитать ее произведения, которые навсегда изменили украинскую литературу", - написал спикер.

Напомним, Юлия Тимошенко в день 150-летия со дня рождения писательницы посетила могилу Леси Украинки на Байковом кладбище.

Также сообщалось, что в Украине появится 200-гривневая серебряная банкнота с изображением Леси Украинки.