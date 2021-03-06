Сегодня, 6 марта, первая в 2021 году родительская суббота. Она называется Мясопустной и носит статус Вселенской.

Традиционно отмечается за одну неделю до начала Великого поста (в этом году стартует 15 марта). Церковь и ее прихожане совершают поминовение всех усопших, независимо от степени родства.

"Страна" рассказывает, как сегодня рекомендовано молиться, что нельзя делать и публикует открытки.

Мясопустная родительская суббота 2021 - как правильно поминать, что нельзя делать

В эту субботу воцерковленным людям рекомендовано отказаться от работы по дому. Православная церковь проводит службы. Их рекомендовано посетить, помолиться с другими прихожанами, поставить свечки за упокой.

Также, по народным обычаям, сегодня первый день в году, когда после оттепели принято посещать кладбища. Там можно убраться на могилах и зажечь лампадки.

Затем верующие обычно совершают поминальный обед. На нем присутствуют только члены семьи.

Угощения на столе должны быть скромные. Приготовьте любое первое блюдо, горячее, компот. Распивать алкоголь в больших количествах не допустимо, но разрешается выпить немного вина.

Коллегам, товарищам и соседям можно отнести пирожки, конфеты и печенье - и попросить их почтить светлую память ваших усопших близких.

За семейным обедом во Вселенскую родительскую суббота нельзя веселиться. Но и траурные настроения создавать тоже не стоит. Поговорите о своих покойных родственниках, скажите о них добрые слова.

Сегодня, независимо от того, посетите ли вы храм и кладбище, можно прочитать молитвы.

Первая посвящена всем. Она короткая - выучить несложно. Читать можно дома с зажженной свечой в руках. Потом не тушите ее - пусть догорит до конца.

Вторая - в память об умерших родителях. Помимо нее, можно своими словами поблагодарить их за все хорошее, что они сделали для вас. Пожелайте, чтобы земля была для них пухом.

Мясопустная Родительская суббота - открытки

В последнее время приобрела популярность отправка родственникам в смс траурных открыток в Мясопустную родительскую субботу. Таким образом вы напомните близким о вашей общей утрате и помолитесь вместе - даже пусть и удаленно.

Когда Родительские субботы в 2021 году

Мясопустная родительская суббота 6 марта - первая в 2021 году. За ней последую еще несколько. Эти важные даты мы публикуем для читателей "Страны".

Вторая родительская суббота выпадает на вторую седмицы Великого поста - 27 марта.

Третья - на третью седмицу - 3 апреля.

Четвертая - на четвертую седмицу - 10 апреля.

Во все эти родительские субботы принято все так же молиться, запрещается ругаться, важно соблюдать пост, можно ухаживать за могилами, приветствуется подача милостыни и посещение служб в храме.

Следующая родительская суббота выпадает на девятый день после Пасхи. Она называется Радоницей и считается главным поминальным днем. В 2021 году - 11 мая. В этот день люди массово ездят на кладбища.

Затем Вселенская Троицкая родительская суббота 19 июня - за день до Святой Троицы.

Покровская родительская суббота - 9 октября - накануне Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Тогда принято молиться и за воинов, которые погибли защищая страну.

Последняя в 2021 году Дмитриевская родительская суббота - в честь великомученика Дмитрия Солунского. Приходится на 6 ноября. Это последний день в году, когда посещают погосты.