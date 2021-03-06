Вселенская родительская суббота и даты всех поминальных дней в 2021 году
Вселенская родительская суббота и даты всех поминальных дней в 2021 году

Сегодня, 6 марта, первая в 2021 году родительская суббота. Она называется Мясопустной и носит статус Вселенской.

Традиционно отмечается за одну неделю до начала Великого поста (в этом году стартует 15 марта). Церковь и ее прихожане совершают поминовение всех усопших, независимо от степени родства.

"Страна" рассказывает, как сегодня рекомендовано молиться, что нельзя делать и публикует открытки. 

Мясопустная родительская суббота 2021 - как правильно поминать, что нельзя делать 

В эту субботу воцерковленным людям рекомендовано отказаться от работы по дому. Православная церковь проводит службы. Их рекомендовано посетить, помолиться с другими прихожанами, поставить свечки за упокой. 

Также, по народным обычаям, сегодня первый день в году, когда после оттепели принято посещать кладбища. Там можно убраться на могилах и зажечь лампадки. 

Затем верующие обычно совершают поминальный обед. На нем присутствуют только члены семьи. 

Угощения на столе должны быть скромные. Приготовьте любое первое блюдо, горячее, компот. Распивать алкоголь в больших количествах не допустимо, но разрешается выпить немного вина.

Коллегам, товарищам и соседям можно отнести пирожки, конфеты и печенье - и попросить их почтить светлую память ваших усопших близких.

За семейным обедом во Вселенскую родительскую суббота нельзя веселиться. Но и траурные настроения создавать тоже не стоит. Поговорите о своих покойных родственниках, скажите о них добрые слова.

Сегодня, независимо от того, посетите ли вы храм и кладбище, можно прочитать молитвы.

Первая посвящена всем. Она короткая - выучить несложно. Читать можно дома с зажженной свечой в руках. Потом не тушите ее - пусть догорит до конца. 

молитва на Родительскую субботу 

Вторая - в память об умерших родителях. Помимо нее, можно своими словами поблагодарить их за все хорошее, что они сделали для вас. Пожелайте, чтобы земля была для них пухом. 

молитва об умерших родителях на Родительскую субботу

Мясопустная Родительская суббота - открытки

В последнее время приобрела популярность отправка родственникам в смс траурных открыток в Мясопустную родительскую субботу. Таким образом вы напомните близким о вашей общей утрате и помолитесь вместе - даже пусть и удаленно. 

поздравление Вселенская Родительская суббота

Мясопустная Родительская суббота гиф

Мясопустная Родительская суббота открытка

Мясопустная Родительская суббота картинка

Вселенская родительская суббота

Царсто небесное

Царствие небесное усопшим родителям

Когда Родительские субботы в 2021 году

Мясопустная родительская суббота 6 марта - первая в 2021 году. За ней последую еще несколько. Эти важные даты мы публикуем для читателей "Страны". 

Вторая родительская суббота выпадает на вторую седмицы Великого поста - 27 марта

Третья - на третью седмицу - 3 апреля

Четвертая - на четвертую седмицу - 10 апреля

Во все эти родительские субботы принято все так же молиться, запрещается ругаться, важно соблюдать пост, можно ухаживать за могилами, приветствуется подача милостыни и посещение служб в храме. 

Следующая родительская суббота выпадает на девятый день после Пасхи. Она называется Радоницей и считается главным поминальным днем. В 2021 году - 11 мая. В этот день люди массово ездят на кладбища. 

Затем Вселенская Троицкая родительская суббота 19 июня - за день до Святой Троицы. 

Покровская родительская суббота - 9 октября - накануне Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Тогда принято молиться и за воинов, которые погибли защищая страну. 

Последняя в 2021 году Дмитриевская родительская суббота - в честь великомученика Дмитрия Солунского. Приходится на 6 ноября. Это последний день в году, когда посещают погосты. 

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