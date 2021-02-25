Печерский районный суд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с экс-министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-главой МВД Виталием Захарченко деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершение финансовых операций и махинаций с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

Отметим, ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что экс-глава МВД Захарченко объявлен в международный розыск. Его подозревают в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев). Управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, летом 2019 года Печерский суд Киева постановил заочно арестовать экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Сейчас Захарченко находится не в Украине. "Страна" писала о том, что в феврале 2019 года суд арестовал имущество экс-главы МВД.