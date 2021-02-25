В Украине начался настоящий погром онлайн-медиа. Нацомиссия по связи предписала провайдерам заблокировать четыре крупных телеграм-канала (по запросу СБУ) и 426 веб-сайтов (по иску частного лица в рамках уголовного производства, которое ведет Нацполиция).

Оба решения принимались по одной методике: открытие уголовного дела - обращение в суд с просьбой в рамках дела арестовать "интеллектуальную собственность" - далее суд предписывает реализовать это решение через закрытие доступа к сайтам и каналам.

Учитывая это, а также совпадение по времени, можно говорить, что власть отрабатывает новую методику ограничения доступа к неугодным интернет-ресурсов. Причем очень ускоренного. И не связанного напрямую с цензурой или решениями центральных властей (что вызвало бы в их адрес критику на Западе).

И если телеграм-каналы заблокировать скорее всего не получится, то многие сайты скоро будут доступны только с VPN.

Разбирались в новой попытке поставить под контроль интернет в Украине и превратить страну в подобие Северной Кореи.

Какие сайты попали под блок

Полный список ресурсов насчитывает 426 наименований самой разнообразной тематики.

Новости и СМИ. Во-первых, продолжился произвольный погром российских СМИ первого порядка - например, РБК (не путать с украинской версией). Также заблокирован супер-известный "Живой Журнал" (livejournal.com) и российский сервис онлайн-метрики Liveinternet.

Еще из российских в Украине больше не доступен будет старейший ресурс compromat.ru.

Во-вторых, в список попало множество новостных ресурсов, пишущих на украинскую тематику. Часть из них - малоизвестны, но другие были вполне себе на слуху. Например, сайт vlasti.net. Или одно из самых известных онлайн-СМИ Винницы - ресурс vn.20minut.ua.

Издатель этого сайта Александр Човган прокомментировал "Стране" попадание ресурса в список на блокировку.

"Мы в шоке. Сами только что узнали об этом. Это просто беспредел. Нет никаких предположений, почему мы в этом списке. Я видел в этом списке много российских сайтов. Но мы не имеем никакого отношения к Российской Федерации. Думаю, там что-то напутали. Мы абсолютно украинская компания, нас знают все винничане. 20minut.ua - это бывшая газета "РІА". Мы украинский, винницкий сайт номер один, самый популярный веб-ресурс в городе", - сообщил "Стране" Човган.

Он также уточнил, что пока что сайт работает - провайдеры еще не отключили пользователям доступ к нему.

По словам Човгана, сейчас редакция ищет адвоката в Киеве, который будет обжаловать решение следственного судьи Голосеевского района Киева.

"Никто из правоохранительных органов не выходил с нами на связь, не предупреждал о том, что мы попадем в этот список. Мы будем действовать в правовом поле и добиваться исправления этой ошибки", - добавил Човган.

Также под бан угодил старейший луганский ресурс Схід.info. И всеукраинский From-ua.

Также закрыть предписано множество сайтов, которые специализируются на размещении компромата.

Блокчейн и IT. Еще одна заметная категория ресурсов, попавших под запрет - это сайты о блокчейне и криптовалютах.

Один из самых известных в этой сфере - forklog.com, который делается в Одессе. В 2017 году СБУ уже заводила против него дела и проводила обыски в офисе и у владельцев. В 2019 году арест с имущества ресурса сняли.

"Ни полиция, ни суд, ни Национальная комиссия не связывались с ForkLog и о причинах такого решения нам пока ничего не известно", - говорится на пока еще не заблокированном сайте.

Также массово поблокировали сайты, предлагающие услуги онлайн-бирж вроде Forex.

Громкий скандал вызвала блокировка всемирно известного ресурса для программистов и разработчиков GitHub Gist. По этому поводу уже возмутился глава Минцифры Михаил Федоров.

"Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist. Скоро будет офицальное заявление МВД, Мин информ политики, Минцифры", - заявил он у себя в Телеграм.

Российские сайты. В списке онлайн-запрещенки - 46 ресурсов с доменом .ru.

Их выборка довольно причудлива. Так, непонятно, в силу каких критериев отправили под бан один из крупных ресурсов России "Банки.ру", который пишет о финансовых услугах в Москве. И где нет ни слова о политике.

Также много сервисных ресурсов, например, по удаленной работе. Или опять же новостных сайтов, где нет какой-то ярко выраженной прокремлевской или антиукраинской тематики.

Еще удивительна блокировка сайта московской джазовой группы, которая выступает на корпоративах.

Разное. Также есть откровенно неожиданные блокировки.

Например, под бан попал сайт с предложением апартаментов для туристов на Кубе apartmentforrenthavana. Или китайский ресурс Bank of culture, который пишет о культурных достижениях Поднебесной. Причем исключительно на китайском языке.

Кроме того, предписано заблокировать сайт детского садика Big Bird's Playhouse в Нью-Йорке.

Как обосновали блокировку сайтов?

Юридическое основание - решение Голосеевского суда от 4 февраля. Причем решение принимал следственный судья - это значит, что ресурсы блокируются в рамках расследования уголовного дела.

В формулировке Нацкомисси по связи - вводится арест на интеллектуальное имущество указанных сайтов до завершения следстви.

Проще говоря - еще никто не назван виновным, не осужден - а более 400 веб-сайтов уже попали под бан.

Сути уголовного дела, по которому все это происходит, официально не раскрывают. Но очевидно, что на сотни этих разношерстных ресурсов должно что-то объединять. Раз они заблокированы в рамках одного производства.

При этом очевидно по списку, который анализировала "Страна" в предыдущей главе, что ничего их объединять не может. Что общего у "Живого журнала", сайта о китайской культуре и онлайн-визитки детского садика в Нью-Йорке?

Такое впечатление, некоторые наименования просто добавили для дезориентации, а целью было нечто иное.

При этом схема, по которой вводят блокировку, аналогична той, что применили вчера в отношении телеграм-каналов "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". Их закрыли решением следственного судьи Киевского районного суда Харькова по запросу из СБУ, которая обвиняет их в работе на Россию (подробнее об этом деле можно прочитать здесь).

Дело же по сайтам расследуется Нацполицией. Известен номер производства - 12020100010005155. И статья - 190, часть третья - мошенничество в особо крупных размерах, совершенное с помощью электронно-вычислительной техники.

В распоряжении "Страны" оказалось решение суда, по которому хотят блокировать сайты. Там излагается фабула дела.

Как оказалось, заявление в полицию подал в конце декабря агробизнесмен Александр Пан, известный также в сфере IT-стартапов. Он заявил, что в его жизнь вмешивались третьи лица "с помощью сети интернет". Далее перечисляются сайты, которые "вмешивались" в его жизнь и размещали порочащую его информацию. И просьба к суду их арестовать.

Отметим, что их список с тем, что заблокировала Нацкомиссия связи, не совпадает. Так, в решении суда есть известный сайт Reddit, которого нет в списке Нацкомиссии. И много других несовпадений.

В частности - в жалобе Пана нет ни РБК, ни "Живого журнала". А в списке Нацкомсвязи они есть.

Как установила "Страна", этот казус содержится уже в самом решении Голосеевского суда (мы располагаем полным текстом решения): у заявителя список "вредных" сайтов один, а в резолютивной части решения - уже тот, который был опубликован по итогу.

Также обращает на себя внимание, что в решении суда заявителем выступает частное лицо. Хотя в заявлении Нацкомсвязи говорится, что вердикт Голосеевского суда им направил следователь Нацполиции, который ведет это дело.

Действовал ли Пан по отмашке следователя и почему лично Нацполиция не обратилась в суд за арестом активов - большой вопрос.

Но, учитывая, что предписание заблокировать более 400 сайтов опубликовала на своей официальной странице Нацкомиссия, а провайдерам ушли соответствующие письма, можно предположить, что иск Пана был лишь поводом для того, чтоб учинить погром сайтов. И процесс курировали силовые структуры.

Впрочем, это еще более подчеркивает абсурдность всего происходящего. Ведь получается, что блокировать доступ к сайтам можно просто по иску любого лица.

Как бы то ни было, скорее всего мы имеем дело с новой политикой по блокировке сайтов.

Причем технически все сделано так, что процесс блокировки не предусматривает уведомления или заслушивания владельцев ресурса. О возможности подавать апелляцию их уведомляют лишь позже.

Что это все означает?

Как мы уже говорили, создается опасный прецедент - под предлогом никому не известного уголовного дела, при Зеленском блокируют сотни веб-ресурсов самой разной направленности. Явно никак друг с другом не связанных.

И если этот пробный шар будет воспринят спокойно - то дальше схему отработают на любом неугодном сайте. Избежав при этом прямой цензуры или открытых обвинений в "неправильном" контенте. Формально это не атака на свободу слова, а просто "идет следствие".

При этом возможности открываются не только на ниве цензуры, но и для рейдерства - "отжимать" успешные онлайн-бизнесы станет проще: достаточно завести уголовное дело, добиться решения следственного судьи, отключить сайт на несколько дней и ввергнуть владельцев в убытки.

"Просто - одним решением суда, в рамках какого-то уголовного дела закрывается доступ к сотням сайтов.

И если РБК это переживёт (Украина - это не главный рынок), то для сайтов вроде "20 минут", которые создавались годами, это просто смерть.

Фактически отрабатывается механизм ускоренной блокировки доступа к любым сайтам в Украине. Полный и тотальный правовой беспредел", - анализирует ситуацию главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Юрист Ростислав Кравец уверен, что закрыть телеграм-каналы у властей не получится с технической точки зрения. А вот сайты блокировать могут.

"Закрыть вообще весь Телеграм как соцсеть уже пыталась Россия, целый год на это потратила, но ничего не добилась. А что говорить об Украине, которая хочет запретить даже не сам ресурс, а отдельные Телеграм-каналы? Этого сделать не получится. Провайдеры даже при всем желании не смогут исполнить волю СБУ, просто нет такой технической возможности. А вот к интернет-сайтам провайдеры действительно могут запретить доступ", - отмечает Кравец.

Политический эксперт Руслан Бортник убежден, что данный механизм можно применить к абсолютно любому сайту: его можно по такой же схеме заблокировать без решения суда, не предоставляя обществу никаких доказательств вины ресурса.

"Абсолютно любой сайт так можно заблокировать. Все медиа ставятся в позу презумпции виновности. То есть, теперь сайтам из этого списка на протяжении пяти дней быстро нужно обжаловать это постановаление и доказывать, что они все делали правильно", - отмечает эксперт.

Он называет еще одно последствие волны блокировок, которое пока остается незамеченным.

"Многие из этих сайтов специализируются на инсайдах, на закулисной скандальной информации. И большинство собственников этих сайтов предпочитает скрываться из-за рисков от тех, о ком они пишут. А сегодня владельцы медиа поставлены перед выбором: или вскрыться, то есть пойти в суд, или смириться и потерять этот актив", - говорит Руслан Бортник.

В целом он считает, что блокировка телеграм-каналов и сотен сайтов является продолжением стратегии президента на закручивание гаек. "Президент показывает, что будет бороться не только с телеграм-каналами и политическими оппонентами, но и со СМИ, которые его не устраивают. И даже необязательно принимать закон "о медиа" - механизм блокировки, как мы видим, уже есть и может применяться. То же самое с законом о коллаборантах. Тут есть эксцесс исполнителя. Поскольку во власти увидели, что кейс с санкциями против каналов общество проглатывает, решили докручивать гайки дальше, куда могут дотянуться", - отмечает Бортник.

Могут отыграть назад?

Правда, уже появляется информация, что запрета сайтов не будет. СМИ со ссылкой на свои источники в полиции и прокуратуре заявили, что там не подавали подобных ходатайств. И решение суда вынесено на основании жалобы частного лица.

"По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР. Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина". И добавил, что теперь полиция будет обжаловать это решение.

Как говорилось выше, Нацкомсвязи ссылалось на письмо из полиции с требованием заблокировать сайты по решению суда. Поэтому пока эта информация об этом имеет статус официальной. А сообщения в СМИ могут говорить о том, что общественный резонанс заставляет власти отыграть историю назад.