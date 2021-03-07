Масленичная неделя с 8 по 14 марта не обойдется без шумных гуляний и сытных блинов. У каждой хозяйки есть свой, проверенный временем рецепт главного блюда Сырной недели. Мы собрали их все в одном материале - на воде, молоке, кефире и кипятке, минеральной воде, гречневые и кабачковые, с начинкой из яблок с корицей.

Разные угощения можно готовить хоть каждый день, радуя своих близких.

Блины на воде без яиц

Этот рецепт подойдет для тех, кто соблюдает диету или постится. Они готовятся быстро и получаются с хрустящим краешком. Такое блюдо может разнообразить стол в период ограничений (напомним, на Масленицу верующие воздерживаются от употребления мяса).

Просеиваем муку, добавляем сахар, соль и соду, хорошо перемешиваем при помощи миксера или венчика. Вливаем воду по чуть-чуть, хорошо перемешивая тесто. В результате оно должно походить на жидкую сметану. Отставьте тесто на 20 мин, после чего добавьте в него растительное масло, снова перемешайте. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде. Старайтесь наливать немного теста, прокручивая сковороду в руке, чтобы блинчики вышли тоненькими.

Такие блины подходят для фарширования, но вкуснее всего их есть горячими без начинки.

Рассчитать тесто на литр молока несложно - просто всех ингредиентов нужно взять вдвое больше.

Ажурные блины с яйцами на воде

В миске вбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, соль. Взбиваем все ингредиенты венчиком, чтобы получилась однородная масса с пенкой на поверхности. Вливаем в миску горячую воду (но не крутой кипяток), все интенсивно перемешиваем, чтобы куриные яйца не успели завариться. Добавляем порциями просеянную муку с разрыхлителем. Каждый раз помешиваем тесто, чтобы легче разбить комочки муки.

Оставляем массу на минут 15-20, после чего еще раз взбиваем миксером. Вливаем в тесто растительное масло и перемешиваем, чтобы оно получилось жидким. Можно переходить к жарке, используя специальную сковороду-блинницу. Так как в тесте уже есть масло, то на сковороду масло доливать не нужно (за исключением первого блина).

Блины пшеничные с яйцами на молоке

Взбейте яйца с сахаром в емкости, влейте туда же молоко. После этого вводите постепенно муку, соль и масло. Как следует перемешайте, чтобы тесто по консистенции напоминало жидкие сливки.

Смажьте сковороду сливочным маслом и поджаривайте каждый блин, подрумянивая его с обеих сторон.

Блины ржаные

Ржаная мука идеально подходит для выпечки, а содержащиеся в ней ферменты активно расщепляют крахмалистые соединения. К тому же, в ней меньше клейковины, чем в пшеничной. Соответственно блины из нее будут полезнее из-за низкого гликемического индекса.

Тесто замешивается по аналогичному принципу, что и пшеничные блинчики.

Блины гречневые

Гречневая мука в отличие от пшеничной не содержит глютена, на который у некоторых людей может быть аллергия. Можно адаптировать рецепт и полностью исключить из него пшеничную муку. А чтобы добиться идеального результата, тесто следует перед выпеканием охладить.

Блины на минеральной воде

В миске около 3 минут взбиваем яйца с сахаром и солью. На поверхности должна образоваться небольшая пенка. После этого в яичную массу вводим сметану и все хорошо перемешиваем. Вливаем 0,5 л. минералки и снова взбиваем тесто миксером. Аккуратно добавляем муку с оставшейся водой и замешиваем однородное тесто.

В самом конце добавляем растительное масло и снова перемешиваем. Оставляем массу на 20 минут. После этого на среднем огне начинаем жарить блины. Тесто лучше наливать понемногу, распределяя равномерно и подрумянивая блин с двух сторон.

Блинчики на кефире

Используйте ингредиенты комнатной температуры (лучше за 30 мин достать их из холодильника перед приготовлением). Куриные яйца разбить в емкость, добавить сахар с солью и взбить около 3 мин. Вместо обычного сахара можно использовать ванильный. Влейте кефир и еще раз все хорошенько перемешайте.

Всыпьте просеянную пшеничную муку, добавьте растительное масло, взбейте венчиком. Оставьте тесто на 20 минут для активизации клейковины.

Влейте в тесто кипяток и моментально замешайте движениями снизу верх, поднимая муку со дна. После этого добавьте в тесто 2 щепотки соды.



Прогрейте сковороду на плите, смажьте маслом в первый раз и вылейте порцию теста, прокручивая сковороду. Блины получатся ажурными.

Блины на кислом молоке

Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить часть кислого молока. Засыпать просеянную муку и перемешать. Влить молоко, которое осталось, и взбить миксером до однородной массы. Добавить растительное масло, размешать.

Тесто готово. Можно регулировать его густоту: добавить еще муки, если нужно густое или влить больше молока, если нужно редкое.

Блины на рисовой муке

Простой рецепт блинов из рисовой муки может освоить любой начинающий кулинар. Эти блины получаются не только тоненькими, но и полезными. Единственное, о чем нужно помнить - при жарке блинов периодически перемешивайте тесто из-за свойства рисовой муки оседать на дне.

В миске до пенки взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем молоко с растительным маслом и снова перемешиваем. Всыпаем рисовую муку частями, постепенно перемешивая тесто венчиком и добавляя щепотку ванилина.

Блинчики лучше жарить на среднем огне, а к столу подавать с вареньем или сметаной.

Блины из кабачков с манкой

Изумительные блины-оладьи из кабачков на манке придутся по вкусу настоящим гурманам. Попробуйте! Их можно подавать со сметаной, а можно горячие полить чесночной водой, для которой чеснок нужно пропустить через чесночницу и добавить немного водички.

Натираем кабачки на крупной терке, солим их и оставляем на 5-10 минут, сливаем жидкость. Добавляем яйца и манку. Все перемешиваем и оставляем на полчаса.

Добавляем муку и перемешиваем. Жарим блины на масле на сковороде на среднем огне с двух сторон до подрумянивания корочки. Приятного аппетита!

Блины с яблоками и корицей

Взрослые и дети просто обожают сладкие блинчики с яблоком и корицей.

Просеиваем в миске муку, смешиваем ее с сахаром и солью. Добавляем яйца и пару ложек молока. Смесь вымешиваем, пока тесто не получится гладким. Добавляем небольшими частями молоко, замешивая тесто. Отставляем его на 15 минут. А пока что займемся начинкой.



Для нее яблоки нужно очистить от кожуры и нарезать кубиками. Обжарить на сливочном масле несколько минут с добавлением корицы, бадьяна, сока лимона и сахара. Тушим около 7 минут, пока яблоки не станут мягкими. Даем начинке остыть.



Перед тем, как жарить блины, в тесто нужно добавить растопленное масло. Затем на каждый блин выложить начинку и завернуть конвертиком. Блины уже готовы, но перед подачей на стол их еще раз можно поджарить на сливочном масле до хрустящей корочки. Сверху на остывший блин присыпать сахарную пудру и корицу. Приятного аппетита!