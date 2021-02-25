Среди 426 сайтов которые украинским интернет-провайдерам предписано заблокировать по требованию властей, оказался и один из крупнейших российских сайтов РБК (rbc.ru).

Основание - определение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 04.02.2021 по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Национальной комиссии.

"Наложение ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов путем предписания интнернет-провадерам закрыть к ним доступ", - так объяснили свои действия в полиции.

Напомним, СБУ приказала интернет-провайдерам заблокировать четыре крупных телеграмм-канала, "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". По мнению СБУ, все эти каналы наполняют жители Харькова и Одессы, связанные с Антимайданом и курируемые якобы Генштабом России. Доказательств этому кураторству в пресс-релизе ведомства не было. В подробностях дела разбиралась "Страна".