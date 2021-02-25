Со среды, 24 февраля, в Украине заработал адаптивный карантин, вся страна поделена на "зоны" в соответствии с распространением коронавируса в них, для каждой "зоны" действуют ограничения разной строгости. В "красной зоне" на данный момент находятся две области: Ивано-Франковская и Черновицкая, там действуют самые жесткие карантинные ограничения.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные на сайте МОЗ.

К "оранжевой зоне" относятся: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области. Вся остальная часть страны в "желтой зоне".

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев заражения коронавирусом. Среди всех областей Украины больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Житомирской и Ивано-Франковской.