В воскресенье, 21 февраля, 37-летний житель одного из сел Одесской области избил свою мать и затем поджег ее. В результате женщина впала в кому.

Об этом сообщает источник "Страны" в полиции.

Инцидент произошел днем 21 февраля. 37-летний мужчина поссорился с матерью, с которой он живет в одном доме. По данным правоохранителей, случилось это "на почве неприязненных отношений". В ходе конфликта он плеснул на мать бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.

В результате женщина попала в районную больницу. Сейчас она находится в коме. Правоохранители внесли информацию в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Мужчина находится в СИЗО.

Напомним, в Одессе судья разрешил покинуть СИЗО мужчине, возомнившему себя богом и отрезавшему голову отцу.

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