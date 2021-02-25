На сайте мэрии Москвы "Активный гражданин" началось онлайн-голосование о том, чей памятник нужно поставить на Лубянской площади в Москве - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Голосование стартовало в четверг, 25 февраля. Жители российской столицы могут выбрать, кому из двух исторических деятелей лучше поставить памятник.

Спустя несколько часов с момента старта голосования в нем принял участие 15 441 человек. 60% из них выступили за установку памятника Александру Невскому, 40% - Феликсу Дзержинскому.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, чей памятник появится на Лубянке - Дзержинскому или Невскому - и при чем тут Путин и Навальный.

Также мы писали, что в Кремле согласны установить на Лубянке памятник Александру Невскому вместо Железного Феликса.