В Украине последнюю неделю наблюдается резкий рост заболевших коронавирусом.

Интересно, что совпало это с доставкой в страну вакцины, которой большинство медиков прививаться не желают. Да и среди обычных украинцев такие настроения очень сильны.

С чем связано ухудшение ситуации с covid-19 - разбиралась "Страна".

Что происходит со статистикой?

Рост заболевших коронавирусом идет последние четыре дня. И сегодня Минздрав опубликовал рекордные за последние десять дней цифры - 8 147 заболевших. Хотя еще 22 февраля их было 3 206.

То, что ситуация накаляется, видно по трем другим параметрам.

Во-первых, пошел вверх рост ПЦР-тестов. Последние два дня - выше 30 тысяч и подбирается к сорока. Это самый высокий результат за минувшую декаду.

Как заявляет Минздрав, тестирования в Украине растут сообразно тому, обращаются ли украинцы за помощью. Поэтому можно сделать вывод, что обращаться стали чаще.

Во-вторых, растет и доля позитивных исследований - хотя обычно эти процессы идут разнонаправленно (больше тестов - меньше выявляют).

В это же раз иначе. Последние два дня число тестов, как уже говорилось, перешло за 30 тысяч, причем доля положительных - выше 20%. Раньше такой показатель был, когда исследований делали на треть, а то и вполовину меньше.

В-третьих, пошли вверх госпитализации - здесь также ударно "поработали" последние двое суток. Они дали больше всего прироста за последние десять дней.

Что происходит по регионам?

Со вчерашнего дня Ивано-Франковск и Черновцы оказались в "красной" зоне. Сегодня, 25 февраля, в "оранжевой" зоне - Винница, Донецкая область, Закарпатье, Запорожье, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Судя по госпитализациям, наиболее критическая ситуация сейчас в Ивано-Франковске, Виннице, в Ужгороде и Черновцах.

То есть, как видим, быстро распространяется болезнь на западе. В частности, антирекорды бьет Прикарпатье. Что связывают с открытым во время локдауна лыжным сезоном, когда карантин никто не соблюдал.

Однако вряд ли можно говорить о том, что основной рост идет лишь за счет западных областей. Так, Винницкая опережает Закарпатье, если суммировать данные этой недели. То же самое с Киевом.

В целом, судя по этой таблице, рост идет и на западе, и в центре. Вот данные по первой пятерке областей по приросту на этой неделе. Скачок по регионам-лидерам с понедельника по четверг в два-три раза. А в Киеве - почти в четыре.

Также, если взять данные из приведенной выше таблицы Минздрава, практически во всех областях за последние три дня пусть на процент-два, но выросли абсолютно все показатели - госпитализации и заполненность коек с кислородом.

Все это говорит, что тенденция роста пошла по всей стране, а не фокусируется в каких-то одних регионах. С чем это может быть связано?

Причины ухудшения ситуации

Сегодня прошел месяц с момента окончания локдауна, который вводили в январе. Довольно длительный срок. С того момента статистика постоянно показывала улучшение, а где-то с 20-х числе февраля начала снова ухудшаться.

Могло ли такое произойти? По логике - да. Конец локдауна примерно совпал с окончанием сезона отпусков, люди вышли на работу, увеличили свои социальные контакты.

Многие вернулись из курортных регионов Карпат, где вирус, судя по ситуации в Ивано-Франковской области, "погулял" вместе с толпами туристов. Вернувшись, они пошли разносить заразу по остальным регионам, а особенно - по Киеву, который демонстрирует самый быстрый рост по заболевшим.

С этой стороны можно только удивляться тому, зачем было останавливать на локдаун всю страну, при этом оставить очаг "короны" - курорты вроде Буковели.

Впрочем, есть еще одно интересное совпадение. А именно - основной всплеск начался после того, как в страну привезли и стали усиленно рекламировать индийскую вакцину "Ковишилд".

Она еще до своего поступления в страну вызвала много скептических отзывов. И даже в Минздраве признали, что более 60% врачей вакцинироваться не хотят. Причины понятны - препарат этот используют только в странах третьего мира, в Европе им никто не прививается, да еще и цену, судя по всему, за него заплатили немалую.

То есть эта ситуация сейчас информационно бьет по власти.

Поэтому не исключено, что резкое ухудшение статистики идет в рамках нагнетания паники и может подтолкнуть многих согласиться на вакцинацию.