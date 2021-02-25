Армия Армении требует отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также правительства.

Армянский генеральный штаб заявил, что "премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент".

Поводом для требования отставки стало увольнение заместителя начальника генерального штаба, который высмеял слова Пашиняна об "Искандерах" (Пашинян сказал, что российские ракеты в Карабахе не взрывались или "взрывались на 10%).

В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений (подписались 40 человек), говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности – увольнения первого заместителя начальника Генштаба.

Военные считают, что решение об увольнении Тирана Хачатряна принималось без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь исключительно на личных амбициях.

"В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что премьер-министр Армении и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент.

"Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели", - говорится в заявлении.

Исходя из сложившейся ситуации, Вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа.

Армянские сайты и телеграмм-каналы сообщают, что по всему Еревану народ выходит на улицу в поддержку заявления Генштаба ВС Армении с требованием отставки премьера Пашиняна.

Люди скандируют "Никол – предатель" и идут в центр города.

В свою очередь Пашинян заявил о подготовке военного переворота и призвал своих сторонников также идти в центр города.

"Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на Площадь Республики. В ближайшее время я выступлю с обращением в прямом эфире", - заявил Пашинян.

Также он отправил в отставку начальника Генштаба, который подписал заявление с требованием отставки премьера.

Впрочем, сейчас это уже не имеет особого значения. Армия очевидно не подчиняется премьеру и в ближайшее время решится вопрос о власти в стране.

Ранее мы рассказывали, что Пашинян заявил о готовности покинуть кресло премьера Армении.

Также сообщали, как армянская оппозиция требовал немедленной отставки Пашиняна без досрочных парламентских выборов.