Украинские дипломаты продолжают готовить официальный визит президента Владимира Зеленского в азиатские страны и США. Сейчас прорабатывается будущий телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и Штатов Джо Байденом.

Об этом со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовква сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Жовквы, контакт с администрацией нового президента США уже налажен, недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с Государственным секретарем США.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - сказал Жовква.

По его словам, сейчас также готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же, как будет и взаимный обмен визитами", - заявил заместитель главы Офиса президента.

По его словам, лидеры Украины и США планируют обсудить вопросы политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономического сотрудничества.

По словам Жовквы, украинские дипломаты формируют окончательный перечень стран, которые Владимир Зеленский посетит с официальным визитом в рамках своего будущего "азиатского турне". Планируется, что в него войдут Китай, Южная Корея, Индонезия и другие.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но, по состоянию на сейчас, сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам - к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", - сказал Игорь Жовква.

Он сообщил, что уже подготовлен ряд соглашений, а также перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

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