В Волынской области 31-летняя женщина самостоятельно родила ребенка за рулем своего автомобиля. Сейчас она находится вместе с новорожденным сыном в роддоме, куда ее доставили правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской области.

ЧП произошло во вторник, 23 февраля. К правоохранителям, которые патрулировали дороги на территории Владимир-Волынской общины, около 16:00 (по Киеву) подбежал мужчина, который увидел рожавшую женщину в машине. Он сообщил, что ее необходимо быстро доставить в больницу. После чего полицейские прибыли на указанное место, а женщина в это время уже держала ребенка на руках.

Женщина рассказала, что самостоятельно отправилась в роддом, поскольку супруга в то время не было дома. Однако добраться до больницы она не успела и родила в дороге.

Волынянка добавила, что это уже четвертый ребенок в семье. По словам медиков, и мама и сын чувствуют себя хорошо, однако еще неделю понаблюдаются в больнице.

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