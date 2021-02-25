В Полтавской области в четверг, 25 февраля, началась вакцинация против коронавируса. Первым прививку получил врач-инфекционист из областной больницы.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Полтавской области Олег Синегубов.

"Вакцинация на Полтавщине началась. Роман Пономаренко - врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо", - уверил губернатор.

Напомним, первую прививку от коронавируса сделали в Украине в среду, 24 февраля. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

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