В Австралии окончательно приняли закон, согласно которому Facebook и Google должны платить за размещаемый информационный контент. Это первое в мире законодательство такого рода, и техногиганты считают его беспрецедентным.

Об этом пишет Bloomberg.

Соответствующий закон был принят австралийским парламентом в четверг, 25 февраля. Согласно документу, в Австралии Google и Facebook обязаны платить за контент, используемый на их платформах, медиакомпаниям страны.

"Кодекс представляет собой значительную микроэкономическую реформу, которая привлекла внимание всего мира к австралийскому парламенту... Австралия станет первой страной, где правительство будет принимать решение о цене, которую заплатят технологические гиганты, если их коммерческие переговоры с изданиями страны провалятся", - говорится в заявлении главного казначея Джоша Фриденберга.

В свою очередь, Google считает, что закон игнорирует реальную ценность, которую их поисковая система предоставляет издателям новостей, и открывает огромные и необоснованные требования.

"Это создаст беспрецедентный и искажающий результат, при котором Google придется платить за ссылки на новостные веб-сайты в результатах поиска. Обязательство платить за ссылки нарушит принципы работы поисковых систем и интернета для всех", - прокомментировали ситуацию в руководстве Google.

Facebook также раскритиковал принятый закон. Представители социальной сети пригрозили полностью удалить новости со своей австралийской платформы.

"Это устраняет возможность для подлинного торга, заставляя Facebook производить платежи, не связанные с истинными расчетами коммерческой стоимости, и побуждая издателей новостей делать необоснованные претензии. Это искажает наши существующие рекламные отношения с издателями", - заявили в Facebook.

Напомним, ранее в связи с данным законом руководство Facebook решило ограничить возможность публиковать и просматривать новости на территории Австралии.

Также мы сообщали, что после того, как Facebook запретил пользователям соцсети в Австралии публиковать и распространять новостные публикации, аудитория платформы LITT выросла более чем на 50%.