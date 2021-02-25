После того, как в Украине стартовала вакцинация от Covid-19 Министерство здравоохранения сообщило количество привитых за минувшие сутки. По их данным, первую дозу индийского препарата CoviShield получили 159 человек. Больше всего прививок сделали в Черкасской области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 24 февраля пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Количество прививок от Covid-19, проведенных в регионах за минувшие сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Киевская область - 19 прививок;

Черкасская область - 80 прививок;

Черниговская область - 10 прививок.

В Минздраве добавили, что по состоянию на 24 февраля 2021, ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" не сообщал о побочных эффектах после получения первой дозы вакцины.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneca. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneca для бедных стран".

Первую вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает заниматься работой в Covid-реанимации.