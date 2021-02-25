Юлия Тимошенко сфотографировалась у могилы. Фото: Facebook политика

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко побывала на Байковом кладбище в Киеве на могиле украинской писательницы Леси Украинки. 

Об этом Тимошенко сообщила в Facebook и опубликовала фото.

"Над Лесей уже вполне весенне поют птички ... Такая себе "Лесная песня", которая всегда с ней... Сегодня - 150 лет со дня рождения. Я специально заехала на Байковое накануне. Чтобы избежать официоза, потому что сегодня там будет людно... С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве", - написала Тимошенко. 

Тимошенко сходила на кладбище. Скриншот фейсбук-сообщения

Напомним, Тимошенко готова вступить в коалицию с партией Зеленского, который сравнил ее с переобутым гепардом.

Также мы писали о том, что Юлия Тимошенко уже готовится к будущим президентским выборам.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.