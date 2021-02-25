Юлия Тимошенко рассказала, как побывала "в одиночестве" на могиле Леси Украинки. Фото
Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко побывала на Байковом кладбище в Киеве на могиле украинской писательницы Леси Украинки.
Об этом Тимошенко сообщила в Facebook и опубликовала фото.
"Над Лесей уже вполне весенне поют птички ... Такая себе "Лесная песня", которая всегда с ней... Сегодня - 150 лет со дня рождения. Я специально заехала на Байковое накануне. Чтобы избежать официоза, потому что сегодня там будет людно... С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве", - написала Тимошенко.
Напомним, Тимошенко готова вступить в коалицию с партией Зеленского, который сравнил ее с переобутым гепардом.
Также мы писали о том, что Юлия Тимошенко уже готовится к будущим президентским выборам.
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