Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко побывала на Байковом кладбище в Киеве на могиле украинской писательницы Леси Украинки.

Об этом Тимошенко сообщила в Facebook и опубликовала фото.

"Над Лесей уже вполне весенне поют птички ... Такая себе "Лесная песня", которая всегда с ней... Сегодня - 150 лет со дня рождения. Я специально заехала на Байковое накануне. Чтобы избежать официоза, потому что сегодня там будет людно... С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве", - написала Тимошенко.

Напомним, Тимошенко готова вступить в коалицию с партией Зеленского, который сравнил ее с переобутым гепардом.

Также мы писали о том, что Юлия Тимошенко уже готовится к будущим президентским выборам.