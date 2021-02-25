Ивано-Франковская и Житомирская области в лидерах по новым случаям Covid-19. Статистика Минздрава по регионам
В Украине, где за последние 24 часа Covid-19 заболели более 8 000 человек, выявлено уже 1 325 841 случай коронавируса.
Об это свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети в четверг, 25 февраля.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях и в Киеве (652).
По данным министра, в Херсонской области за сутки зафиксировали наименьшее количество новых случаев заражения - 52.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки.
м. Киев - 652 случая;
Винницкая область - 639 случаев;
Волынская область - 193 случая;
Днепропетровская область - 316 случаев;
Донецкая область - 218 случаев;
Житомирская область - 711 случаев;
Закарпатская область - 654 случая;
Запорожская область - 132 случая;
Ивано-Франковская область - 711 случаев;
Киевская область - 318 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 432 случая;
Николаевская область - 194 случая;
Одесская область - 268 случаев;
Полтавская область - 210 случаев;
Ровенская область - 187 случаев;
Сумская область - 219 случаев;
Тернопольская область - 332 случая;
Харьковская область - 432 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 285 случаев;
Черкасская область - 160 случаев;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 161 случай.
Напомним, днем ранее в Украине сделали первую прививку от коронавируса.
Также мы сообщали, в Минздраве опубликовали карту бесплатных пунктов тестирования на Covid-19.