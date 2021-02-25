В Украине, где за последние 24 часа Covid-19 заболели более 8 000 человек, выявлено уже 1 325 841 случай коронавируса.

Об это свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети в четверг, 25 февраля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях и в Киеве (652).

По данным министра, в Херсонской области за сутки зафиксировали наименьшее количество новых случаев заражения - 52.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки.

м. Киев - 652 случая;

Винницкая область - 639 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 316 случаев;

Донецкая область - 218 случаев;

Житомирская область - 711 случаев;

Закарпатская область - 654 случая;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 711 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 194 случая;

Одесская область - 268 случаев;

Полтавская область - 210 случаев;

Ровенская область - 187 случаев;

Сумская область - 219 случаев;

Тернопольская область - 332 случая;

Харьковская область - 432 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 285 случаев;

Черкасская область - 160 случаев;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 161 случай.

Напомним, днем ранее в Украине сделали первую прививку от коронавируса.

Также мы сообщали, в Минздраве опубликовали карту бесплатных пунктов тестирования на Covid-19.