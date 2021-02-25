Ночью в четверг, 25 февраля, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему топ-менеджеру "Приватбанка" Владимиру Яценко, подозреваемому в растрате более 137 миллиона гривен. Его взяли под стражу на два месяца (до 22 апреля 2021 года). Судья также назначил альтернативой задержания залог на очень крупную сумму.

Заседание суда обнародовано в Youtube.

"Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего первого заместителя председателя правления "Приватбанка" Владимира Яценко до 22 апреля 2021 года. Судья также назначил альтернативой задержания залог в 52 210 000 грн", - заявили судьи.

Также в суде добавили, что прокуроры просили назначить залог в 136,8 млн грн, поскольку Яценко фигурирует в деле о хищении почти 137 млн грн.

Согласно решению суда, в случае внесения Яценко залога, он должен носить электронный браслет, и не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, суда, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, и сдать на хранение все паспорта.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой) бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко.

После этого его задержали в "Борисполе". "Страна" подробно описывала, кто такой Владимир Яценко.