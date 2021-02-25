По состоянию на утро четверга, 25 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 147 человек.

Напомним, что вчера, 24 февраля, в стране было выявлено 5 850 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 297 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 325 841 человек. Выздоровели за последние сутки 3 889 человек (с начала эпидемии - 1 159 311 человек - Ред.).

Умерло за сутки 135 пациентов (с начала эпидемии - 25 596 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 770 человек. Среди новых зараженных 483 ребенка и 301 медработник.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (711 человек), Житомирской области (711), Винницкой области (639) и Закарпатской области (654).

В Киеве за сутки выявили 652 новых зараженных.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опубликовали карту бесплатных пунктов тестирования на коронавирус.

Также мы рассказывали, что в Украине сделали первую прививку от коронавируса.