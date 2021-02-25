Космонавты доложили на Землю о новых проблемах на борту Международной космической станции (МКС). В корпусе российского модуля выявили не одну, а шесть трещин, из-за которых и происходит утечка воздуха.

Об этом шла речь во время переговоров экипажа МКС с Землей. Специалист Центра управления полетами (ЦУП) сказал, что завтра 26 февраля планируется проверить, есть ли утечка из трех трещин.

Об этом передает "Коммерсант".

"У нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу - обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола", - сказал специалист ЦУП космонавту Сергею Рыжикову во время переговоров.

Ранее экипаж МКС подготовил первую трещину к засверливанию краев. Экипаж после диагностики "отметил края трещины для будущего сверления, сделал слепок трещины и заклеил трещину гибкой заплаткой". Засверливание краев трещины позволяет избежать ее увеличения в размерах.

Напомним, что еще в октябре 2020 года экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4 - 4,5 см в промежуточной камере российского модуля "Звезда", позднее ее временно загерметизировали. Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции.



Ранее "Страна" сообщала, что космический грузовик "Прогресс МС-16" пристыковали к МКС вручную из-за отказа автоматики.