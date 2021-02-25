Президент США Джо Байден продолжает избавляться от "наследства" своего предшественника. Глава Белого дома отменил действие указа, подписанного Дональдом Трампом, об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.

"Приостановление въезда не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена, которое опубликовано на официальном сайте Белого дома.

По мнению президента США, этот указ Трампа наносил ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Кроме того, добавил Байден, лица, выигравшие гринкарт в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

Напомним, что в апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины анонсировали телефонный разговор между Байденом и Зеленским.