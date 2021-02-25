В Армении, где армия потребовала отставки премьера Никола Пашиняна, разгорается скандал из-за ареста судом Еревана бывшего руководителя Центра информации и общественных связей Армении и бывшего главы аппарата Национального собрания, известного политолога и медиа-менеджера Ары Сагателяна. Его обвинят в управлении некими фейковыми аккаунтами в Фэйсбуке, с которых распространялась негативная информация о руководстве страны. В тоже время, сам Ара Сагателян, его защита и друзья считают дело полностью сфабрикованным властями.

Об этом деле и аресте Сагателяна пишет "Спутник".

20 февраля Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о раскрытии преступной группы во главе с Арой Сагателяном, которая якобы действовала в соцсети Фейсбук, публикуя "клеветнические посты", касающиеся высокопоставленных должностных лиц государства.

В состав этой группы он якобы включил своего коллегу Карена Бекаряна, водителя Мгера Авакяна, Арама Саркисяна и других лиц. По версии СНБ, в Фейсбуке ими был создан фейковый аккаунт Gagik Soghomonyan.

Соратники и друзья Ары Сагателяна считают обвинение сфабрикованным по политическим мотивам, так как он не скрывал свои оппозиционные взгляды в отношении руководства страны. Как заявляют адвокаты, он не причастен к аккаунту Gagik Soghomonyan и никаких доказательств причастности у следствия нет.

Соратники также отмечают, что Сагателян делал большую информационную работу в интересах Армении.

23 февраля перед зданием СНБ Армении прошла акция в поддержку Сагателяна. Перед входом в здание были выставлены изданные Центром информации и общественных связей под руководством Сагателяна материалы, в том числе книги и фильмы на разных языках о действиях Азербайджана против Армении.

"Это наверное, процентов 30 нашей работы под руководством Ара Сагателяна в Центре информации и общественных связей в период 2009-2018 гг. Многое невозможно наглядно представить, о многом до сих пор говорить не следует, исходя из интересов государства. И тот факт, что такой человек, такой профессионал и патриот, как Ара Сагателян, сегодня находится за решеткой, как нельзя лучше характеризует антигосударственную и антиармянскую сущность, деятельность и цели действующих властей и их главаря", - написала в Фейсбуке замредактора газеты "Голос Армении" Марина Григорян.

Отметим, что арест Ары Сагателяна произошел как раз накануне выдвижения требования военных к Пашиняну уйти в отставку. "Страна" приводила предложение премьера оппозиции застрелить его на площади.

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