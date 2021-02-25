Ровенская 29-летняя детская стоматолог Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей на приемах, продолжает работать в частной клинике. Фигурантку пяти уголовных дел на рабочем месте заметили и сфотографировали очевидцы.

Об этом сообщает "Радио Трек".

22 февраля слушатели "Радио Трек" прислали снимки, на которых Кравчук в рабочей одежде непринужденно общается с сотрудниками клиники "Only kids", которая тоже продолжает свою работу.

Журналист издания поинтересовался у полиции, законно ли функционирует частная стоматология.

"Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность. Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", - ответила на запрос пресс-секретарь Национальной полиции Мария Юстицкая.

Как писала "Страна", 18 февраля полиция сообщила стоматологу о подозрении в избиениях маленьких пациентов.

А через четыре дня суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства. По решению суда, врач обязана являться по каждому требованию в суд. Женщине запрещено без разрешения следователя, прокурора или суда покидать город.