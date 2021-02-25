Врачи отказываются от вакцинации

Минздрав свое обещание выполнил: вчера, на второй день после прибытия вакцины "КовиШилд" из Индии, в Украине началась вакцинация. Причем не только в Киеве, а сразу в нескольких регионах.

Такая оперативность после нескольких месяцев проволочек не может не радовать. Вот только начало долгожданного процесса сопровождается не слишком привлекательными с точки зрения пиара новостями. Которые идет вовсе не с "пророссийских" источников, а из вполне "патриотических" инстанций.

Вчера самым главным "черным пиаром" для "КовиШилда" стало заявление директора Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентины Гинзбург о том, что от 50 до 70% столичных медиков отказываются вакцинироваться.

Собственно, чтобы отбить желание прививаться у большинства граждан, добавлять к этой новости ничего не нужно. Ведь в данном случае речь идет не о социологическом опросе обычных граждан, дремучих в медицинских вопросах, а о специалистах, ежедневно сталкивающихся с болезнью, да еще и о специалистах из региона, где уровень здравоохранения выше, чем в остальной стране.

Причем единственное объяснение скептицизма медиков, которое прозвучало от столичной чиновницы, состоит в том, что "вакцинация проводится впервые и, понятно, что есть настороженность". Но если у врачей есть "настороженность", то какие эмоции должен вызывать "КовиШилд" у десятков миллионов неспециалистов?

И в этом плане удивляет пассивность Минздрава, который одновременно с вакцинацией (и даже до нее) должен был начать разъяснительную работу. Людям нужно дать четкий ответ на вопрос: какие последствия могут быть для человека, который уколется индийской вакциной, и какова вероятность тех или иных осложнений. Пока такой кампании не будет, любой здравомыслящий человек будет верить 50-70% столичных медиков, а не темникам "Слуги народа".

"Соросовский фронт" в защиту Стерненко

Если позавчера по горячим следам приговора Сергею Стерненко в защиту осужденного выступили националисты и порохоботы, то вчера в когорту защитников вступила "соросовская" тусовка.

Возглавил ее руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента Сергей Кошман, который публично заявил о своей отставке. Что, конечно, вызвало резонанс, но не самим фактом отставки, а тем, что в ОП сохранились "засланные казачки" из лагеря, который ведет подрывную работу против нынешней власти. И можно представить себе, какую "экспертизу" по внутренней и гуманитарной политике выдавал человек, публично защищающий убийцу.

Следом за демаршем Кошмана последовал демарш помельче – от целой группы нардепов-"соросят" из фракции "Слуга народа". Мандаты они, правда, сдавать не стали, ограничившись заявлением, в котором одновременно подвергли сомнению приговор преступнику и осудили порохоботско-радикальную попытку воспользоваться случаем и раскачать ситуацию в стране.

Удивляться такой массированной атаке со стороны "соросят" не приходится: известно, что в последние три года от уголовного преследования Стерненко прикрывало американское посольство, поэтому очевидно, что теперь вся его "группа влияния" выполняет распоряжение. И удивительно только то, что само посольство еще с заявлением не выступило.

Зато заявление насчет осужденного радикала-убийцы опубликовало Министерство юстиции. Это заявление стало, видимо, ответом на требование нардепов-"соросят", которые призывают "обеспечить безопасность" Стерненко, переведя его из одесского в киевское СИЗО. Минюст сообщил, что вопрос не в его компетенции, потому что приговор еще не вступил в силу.

Однако само это требование нардепов весьма удивительно. На каком основании народные избранники заявляют, что в киевском СИЗО безопасность Стерненко будет гарантирована лучше, чем в одесском? Ведь в обоих городах прошла реформа Нацполиции, и Одесса – такой же украинский город, как и Киев. Почему же депутаты допускают такое деление регионов на сорта?

Если же принять заявление "слуг-соросят" на веру, то получается еще более впечатляющая картина: в Одессе Стерненко не может чувствовать себя в безопасности не только на свободе, но и в СИЗО. Интересно, что даже одесские майдановцы в его защиту не выступили. Это же какие преступления нужно совершить, чтобы против тебя ополчился весь родной город?!

НАБУ: 816 миллионов убытка

Замечательную статистику вчера опубликовало Министерство финансов. Согласно данным главного ведомства, отвечающего за бюджет, в 2020 году на Национальное антикоррупционное бюро было израсходовано 919 миллионов, а само НАБУ вернуло в государственную казну за тот же срок 103,5 миллиона.

Помнится, одно время "слуги народа" в парламенте угрожали провести аудит для самой громкой антикоррупционной структуры. Так вот, эти две цифры – главный аудит, и никакого другого не нужно.

Антикоррупционное бюро, имеющее исключительные права, может быть "убыточным" только в стране, где коррупция уже побеждена и составляет ничтожную долю от всех преступлений.

Однако все мы прекрасно видим, что это не так. Больше того, даже сами западные посольства и госструктуры постоянно заявляют о том, что борьба с коррупцией в Украине ведется недостаточно мощно и что ее необходимо усилить.

А значит, для НАБУ в нашей стране – непаханое поле, с которого можно собирать огромный урожай для бюджета. Но вместо этого мы имеем структуру, которая обходится налогоплательщикам в 800 с лишним миллионов чистого убытка. Не слишком ли дорогое удовольствие на Украину навесили наши стратегические партнеры?

Трагедии Донбасса: ООН ломает официальную версию

А вот статистика, которую опубликовала вчера Мониторинговая миссия ООН по правам человека, крайне трагична: согласно данным международной организации, за 2020 год на Донбассе погибли или были ранены 70 мирных жителей. Причем среди раненых – девять детей.

Все это – те жертвы, которых вообще не должно быть. Гибель военных – тоже трагедия, но они, по крайней мере, сознательно идут на передовую, где (если верить официальной информации) нет мобилизованных или насильно призванных – только контрактники. А вот гибель и даже ранение гражданских не оправдывается ничем.

Согласно данным Мониторинговой миссии, эти 70 человек погибли или были ранены в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов. То есть стали жертвами военных.

Но это еще не вся информация. Согласно тем же данным, 87% погибших и раненых находились на территории, контролируемой сепаратистами. И вот эти данные требуют разъяснения украинской властью.

Как известно, в официальной информации штаба ООС фигурируют исключительно сведения о том, как "российско-террористические войска" обстреливают украинскую армию. Если же верить ООН, то украинские военнослужащие не только стреляют в ответ, но и почти в семь раз чаще, чем сепаратисты, обстреливают территорию, на которой находятся мирные жители.

При таких вопиющих разночтениях просто необходимо официальное разъяснение: кто врет – ООН или штаб ООС. Потому что без такого разъяснения вся картина происходящего на Донбассе выглядит не так, как это представляется из Киева.

Как провайдерам закрыть Телеграм-каналы?

Вчера стало известно, что следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено определение, которое предписывает всем интернет-провайдерам страны заблокировать доступ пользователей к четырем Телеграм-каналам: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель".

Эти Телеграм-каналы фигурируют в деле о якобы работе на Россию, по которому задержана гражданская жена бывшего лидера одесского Антимайдана (подробно о деле можно прочитать здесь). В рамках этого дела СБУ и добилась решение суда.

И теперь все провайдеры чешут затылок, пытаясь понять, как это судебное определение выполнить.

Можно, конечно, обратиться к собственникам Телеграмма, чтобы те ликвидировали четыре указанных канала. Но ответ вряд ли будет положительным.

Еще один способ – это блокирование всего Телеграмма, что явно не входит в компетенцию провайдеров: такое блокирование возможно лишь решением СНБО. Конечно, после серии феерических решений СНБО по санкциям от этого органа можно ожидать чего угодно. Но можно вспомнить как этот мессенджер пытались заблокировать в России. И безуспешно.