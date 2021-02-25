Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти хотят к апрелю полностью открыть страну после карантина. К этому же времени планируется полностью завершить вакцинацию взрослого населения, из которого прививками охвачена уже треть.

Слова премьера приводит израильский телеканал i24.

Нетаньяху сказал, что полное возобновление экономической деятельности к апрелю может произойти в случае, если прогнозы правительства насчет развития ситуации с коронавирусом окажутся верны и показатели заболеваемости будут держаться на низком уровне.

Нетаньяху добавил, что около миллиона взрослых жителей страны все еще не прошли вакцинацию.

"Около миллиона израильтян еще даже не получили первую дозу вакцины и все еще могут серьезно заболеть. По всему миру люди ждут вакцины. В Израиле же вакцины ждут людей. Нам необходимо это изменить", - цитирует i24 слова премьера.

Сейчас в Израиле идет первая из пяти фаз по запланированному выходу из локдауна. Любой привитый от коронавируса гражданин может проводить досуг и посещать культурные мероприятия.

Во время второй фазы планируется постепенно возобновить работу образовательной системы. Третий шаг на пути к возвращению к нормальной жизни предполагает сделать подтверждающие прохождение вакцинации документы более универсальными к середине марта. Четвертая фаза - завершить вакцинацию населения старше 16 лет в конце марта. Пятый шаг заключается в том, чтобы полностью завершить процесс перезапуска экономики в апреле.

Неделю назад "Страна" сообщала, что в Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от коронавируса и переболевших.

Мы также писали, что после полного курса вакцинации Pfizer в Израиле упал риск заражения коронавирусом почти на 96%.