В Венгрии с 24 февраля началась иммунизация населения от коронавируса вакцину китайской компании Sinopharm, которую в самом Китае одобрили 31 декабря 2020 года.

Старт вакцинации препаратом КНР объявил венгерский премьер Виктор Орбан, как передает Euronews.

"Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной", - сказал Орбан.

Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию препарата китайского производства. Регулирующий орган Венгрии выдал разрешение на использование китайской вакцины в чрезвычайных ситуациях 29 января.

Страна закупила у Sinopharm пять миллионов вакцин - этого достаточно для вакцинации 2,5 миллионов человек в стране с почти 10 миллионами населения. Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобряло этот препарат.

На фоне усилий властей по остановке третьей волны коронавируса правительство упростило процесс утверждения вакцины, позволив использовать любое препарат, которым уже были привиты по крайней мере миллион человек в других странах мира.

При этом венгерские официальные лица, в том числе Орбан, критически относятся к программе ЕС по закупкам вакцин, утверждая, что она работает слишком медленно, из-за чего умирают люди.

"Если вакцины не поступают из Брюсселя, мы должны получать их из других источников... Нельзя позволять венграм умирать просто потому, что Брюссель слишком медленно закупает вакцины", - заявил Орбан в прошлом месяце.

Венгрия также стала первой страной ЕС, которая дала зеленый свет российской вакцине "Спутник V". По соглашению между Будапештом и Москвой, Россия отправила в Венгрию два миллиона доз вакцины.

Как писала "Страна", китайской вакциной намерен привиться Орбан.