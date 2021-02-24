В одной из московских квартир правоохранители нашли тело молодой женщины.

Как оказалось, это 20-летняя писательница родом из Украины Аделина Шелдон.

Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело обнаружил владелец квартиры, которую снимала Аделина.

Как он рассказал журналистам, при первом знакомстве Шелдон сразу ему понравилась скромностью, воспитанностью и умом.

"Мы часто спорили на тему истории прошлых веков. Ее познания впечатляли", - сообщил хозяин жилья.

Он добавил, что за квартиру Аделина не платила, так как не могла найти работу, хотя знала несколько иностранных языков. При этом предложение помощи в трудоустройстве репетитором она отвергла.

В начале февраля хозяин квартиры разговаривал с нею по телефону, Аделина была спокойна. Но потом на звонки больше не отвечала. Заподозрив неладное, мужчина решил наведаться к ней. Позвонил в дверь, а когда никто не открыл, вызывал слесаря. Внутри хозяин и обнаружил Аделину без чувств, вызвал полицию и медиков.

Судя по всему, женщина умерла за несколько дней до этого.

Прибывшие полицейские не обнаружили следов насильственной смерти. Поскольку в квартире почти не было еды, медики рассматривают версию смерти от голода. К тому же на протяжении последнего года Аделина писала в дневнике о том, что придерживается сухого голодания. Возможно, совсем обессилев, она не смогла вызвать скорую, а помочь ей никто не мог.

Аделина Шелдон писала книги с 12 лет, в 15 лет поступила в Эдинбургский университет на специальность "Бизнес и экономика". Среди ее увлечений были конный спорт, классические и бальные танцы, фортепиано.

Шелдон известна как автор книги "Венценосные", посвященной французской королевской династии XVII-XVIII веков.

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