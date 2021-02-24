Народные депутаты из фракции "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, которые предусматривают уголовную ответственность за коллаборационизм. Документы получили номера 5143 и 5144.

"Страна" публикует полные тексты документов, которые пока не опубликованы, но оказались в распоряжении нашего издания.

Законопроект 5144, который, вероятно, будет базовым, предусматривает ограничение доступа "коллаборационистов" к занятию государственных должностей и уголовные наказания.

А законопроект 5143 дополняет первый упомянутый документ, добавляя должности, которые нельзя занимать.

"Страна" подробно анализировала эти документы в нашей статье.

В некоторых положениях проекты "слуг" пересекаются с аналогичным законопроектом, предложенным депутатами порошенковской "Европейской солидарности".