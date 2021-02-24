Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Польши Анджеем Дудой обсудили совместную позицию в отношении Северного потока-2, а также польскую инициативу о выделении Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Лидеры стран скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекта "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

Зеленский заявил, что "Северный поток - 2" является ловушкой для всей Европы. "Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский.

Также собеседники обсудили мероприятия, осуществляемые в Украине и Польше в контексте борьбы с пандемией коронавируса.

Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС.

Он сказал, что этот шаг является мощным сигналом солидарности с Украиной, и выразил надежду, что наше государство сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.

Кроме того, Зеленский пригласил президента Польши посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в Саммите "Крымской платформы". Дуда заверил, что "сделает все возможное, чтобы посетить празднование годовщины украинской независимости".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Польши Анджей Дуда в октябре прошлого года переболел коронавирусом.

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