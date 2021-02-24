В партийном чате фракции "Слуги народа" разгорелась бурная дискуссия из-за приговора радикалу Сергею Стерненко. Некоторые нардепы высказываются против его посадки.

Об этом "Стране" рассказали источники среди депутатов фракции.

"Действительно, чат живенький сейчас. Дискуссия на уровне коммуналки "это моя тарелка". Нельзя сказать, что там прям посылают друг друга, но активно обсуждают эту ситуацию. Например, все однозначно говорят, что нужно реформировать суды. В группе "Нет капитуляции" хотят реформировать суд, но чтоб и Стерненко не сел. У многих коллег диссонанс. Нам что - теперь под Стерненко суд реформировать? В чате у всех своя позиция. Единственное, в чем мы солидарны в этой дискуссии: нам не нравится Порошенко. Также многие обеспокоены, что вчера окружение Стерненко было под ОП и все камни летят лично в Зеленского", - сообщил источник.

О разногласиях среди "слуг" по поводу убийцы Стерненко написала в своем Фейсбук представитель партии Ольга Василевская.

По ее словам, члены фракции бросаются противоречивыми заявлениями по поводу приговора Стерненко.

"В результате уже все переругались и готовы выйти из фракции. Спорят так, как будто всем составом нашей политической силы присутствовали при совершении Стерненко преступления и точно знают, чей был нож и был ли он", - написала депутат.

Она добавила, что сама не хочет в этом участвовать, потому что со Стерненко не знакома, с его жертвой тоже, "и вообще даже мимо не проходила".

"И никакие заявления фракции на эту тему не поддерживаю. Вообще хайповать и пиариться на решении суда - политический моветон. Занялись бы лучше чем-то полезным для избирателя", - резюмировала Василевская.

Ранее "Страна" приводила заявление "слуг народа" из крыла "соросят" о поддержке Стерненко. Среди подписантов знаяатся Никита Потураев и Лиза Богуцкая.

Между тем Стерненко в одесском СИЗО могут перевести в отдельную камеру.