На границе Канады и США замерз Ниагарский водопад – из-за того, что в провинции Онтарио установились минусовые температуры, воды как будто бы остановились.

Об этом рассказывает TUT.by.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями необычного зрелища, однако на самом деле потоки воды не превратились в лед – это иллюзия. Еще в 2019 году на сайте парка "Ниагара Паркс" всем интересующимся разъяснили: когда температура воздуха опускается ниже ноля, туман и водяная пыль, которую образуют низвергающиеся в реку Ниагару потоки воды, действительно замерзают и образуют ледяную корку. Она и создает ощущение, будто водопад замерз – однако подо льдом вода продолжает падать.





Стоит отметить, что замерзшая Ниагара в последние годы не такая уже и редкость. Водопад покрывался льдом и в 2019, и в 2017 году, а в 2014 году обледенение, как тогда писали, стало рекордным за последние 70 лет. Первые же фотографии замерзшего водопада датируются 1912 годом.

Ранее мы рассказывали, как в России обрушился замерзший водопад.

Также мы писали о том, как Ниагарский водопад посинел в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл.