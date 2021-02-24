Как и в других странах Европы, в Швеции заговорили о приближении третьей волны коронавируса. В связи с этим премьер-министр страны Стефан Левен заявил, что власти введут новые ограничения.

Об этом со ссылкой на западные издания сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Существует значительный риск так называемой третьей волны. Мои, ваши и наши общие действия определят то, что произойдет", - сказал премьер.

И добавил, что из-за заметного роста заболеваемости в Швеции с 1 марта кафе, бары и рестораны станут закрываться в 20:30. Также ограничат число людей, находящихся одновременно в магазинах и спортивных залах.

Левен также предупредил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство готово остановить работу отдельных сфер общественной жизни.

Власти Швеции с самого начала пандемии не вводили жестких ограничений. Однако спустя почти год изменили позицию.

Недавно власти Стокгольма рекомендовали носить гражданам маски в общественном транспорте в любое время. Более ранняя рекомендация касалась лишь часа пик.

А на днях появилась новость, что Швеция может запретить въезд непривитым от коронавируса людям с 1 июня.