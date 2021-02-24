Водность рек Днепра и Десны на Черниговщине в конце февраля подошла к средним многолетним значениям, и весеннее наводнение может быть таким, как в 2018 году.

Об этом сообщил Черниговский областной центр по гидрометеорологии.

"Исходя из гидрометеорологической ситуации в бассейнах рек Днепра и Десны в течение осенне-зимнего периода 2020-2021 гг., и при нормальном развитии соответствующих процессов в марте - апреле, весеннее половодье 2021 г. будет значительно выше прошлогоднего и может быть подобным к наводнению в 2018 году", - говорится в сообщении.

Специалисты информируют, что вследствие гидрометеоусловий, сложившихся в бассейнах Днепра и Десны выше столицы и Киевского водохранилища, водность этих рек на конец февраля приблизилась к среднемноголетним значениям.

Ожидается, что на Днепре наводнение будет близкое к норме и вода поднимется на 1,2-1,7 м; на Десне и Сейме - ниже нормы. Десна повысится на 1,5-2 м, Сейм - на 1,0-1,5 м.

Согласно прогнозу, половодье будет сопровождаться частичным выходом воды на низкие участки речных пойм и возможным подтоплением сельхозугодий и дачных участков. В пределах населенных пунктов "подмочит" тех, кто застроил и захламил пойму.

Долгосрочный прогноз наводнения в гидрометцентре составят в марте. Тогда уточнят и конкретизируют его последствия.

Большого наводнения в Чернигове специалисты не предусматривают.

Как сообщил на совещании начальник городского отдела по вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Григорий Годун, вода в этом году сойдет ниже по Десне и "ловить" её будут другие районы и города, в том числе и Киев.

"На сегодняшний день уровень воды в Десне составляет 246 сантиметров над нулем поста. А выход на поймы происходит при высоте 700 см. То есть, у нас еще есть запас четыре с половиной метра", - сказал Годун.

Основной вопрос, заметил он, сейчас стоит по Стрижню. Три пруда на этой реке в пределах Чернигова заполнены на 100% и, чтобы избежать подтоплений, из них надо вовремя сбросить лишнюю воду.

По информации из гидрометцентра, весной 2018 года реки Днепр, Десна и её притоки выходили из берегов и заливали отдельные участки дорог, нарушали транспортное сообщение между населенными пунктами, подтапливали частные домохозяйства, жилые и дачные дома. Так, в частности, разлив Стрижня подтопил 96 частных хозяйств в Чернигове и Черниговском районе. Подъем воды в Белоусе "подмочил" несколько сотен дач и 40 жилых домов. А Днепр так залил дорогу в с. Радуль Репкинского района, что по ней передвигались на лодках и автотранспорте повышенной проходимости. Протяженность перелитого участка составляла 143 м, глубина - 66 см.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве ожидают наводнение из-за резкого потепления после морозов.

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