Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, предусматривающие уголовную ответственность за коллаборационизм. В проекте под номером 5143 предложены правовые основания для уничтожения партий и религиозных организаций за сотрудничество с агрессором.

Как сказано в документе, он "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований", которые сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями.

То есть речь в случае принятия такого закона появятся основания запретить ту же УПЦ и лишить ее основных святынь в Украине.

Такие же нормы содержатся и в аналогичном законопроекте партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", которые поддержали многие "Слуги народа". Не исключено, что партия Зеленского решила все-таки не отдавать лавры борца с агрессором Порошенко, а подготовить свой законопроект с аналогичными нормами.

Помимо этой новой угрозы, УПЦ уже давно страдает от силовых захватов храмов. В связи с этим прихожане церкви недавно обратились к Зеленскому с просьбой защитить их права.