Представители Чернобыльского заповедника показали, как они помогают животным, проживающим на его территории, в зимнее время.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского заповедника на своей странице в Facebook.

"На территории Чернобыльского заповедника животные живут свободно и в тех реальных условиях, которые появляются в зависимости от сезона, погоды или каких-то других природных факторов. Участие сотрудников природоохранного учреждения в этих процессах - минимальное. И все же оно есть", - рассказывают в пресс-центре.

К примеру, в эту суровую зиму с глубокими снегами и ледяными корками, работники отдела воспроизведения и сохранения животного мира заповедника подкармливают зверей (в основном копытных) сеном, заготовленными еще летом, зелеными витаминными вениками и раскладывают бруски соли.

"Конечно, это не основное питание для животных зоны отчуждения, однако в этом существенная их поддержка до весны", - добавили в заповеднике.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали, как и где олени добывают минеральные вещества. Животным особенно много их нужно для развития рогов и роста костей.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике оценили масштабы весеннего половодья после снежного конца зимы и рассказали, от чего оно может зависеть.