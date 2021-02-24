В американском штате Калифорния мужчина умер после того, как полицейский несколько минут стоял коленом у него на шее.

Об этом пишет Los Angeles Times.

По информации журналистов, инцидент произошел еще 23 декабря 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас.

В тот день родственники 30-летнего Анджело Кинто вызвали полицию, когда у мужчины случился приступ паранойи. Еще до прибытия полицейских Кинто начал успокаиваться в объятиях матери. Но один из полицейских все же повалил его на пол и давил коленом на шею пять минут, пока мужчина не потерял сознание. Когда Кинто перевернули на спину, его лицо было в крови.

Напомним, полицейского, который задержал чернокожего подозреваемого Флойда, выпустили под залог $1 млн.

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