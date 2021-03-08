Сегодня 8 марта! В эту году празднику исполнилось 46 лет - столько лет Международный женский день отмечается в ООН.

Хотя вынесли день на мировую повестку намного раньше - в 1910 году. Это сделала коммунистка Клара Цеткин. По причине наличия "коммунистических корней" 8 марта пытались отменить в Украине. Но попытки не увенчались успехом.

Изначально дату определили в знак солидарности с женщинами, которые боролись за равные права. Впрочем, политическую нагрузку праздник давным-давно не имеет. В этот весенний день принято поздравлять любимых.

8 марта и накануне праздника мужчины штурмуют цветочные магазины, заказывают столики в кафе и ресторанах, скупают мягкие игрушки, украшения и многое-многое - все, что может обрадовать дорогих их сердцу дам.

"Страна" поздравляет женщин с 8 марта. Мы желаем вам личного счастья, карьерных успехов, здоровья, тепла - как на улице, так и в душе. Продолжайте радовать окружающих своим хорошим настроением и улыбками, удивляйте, мечтайте, очаровывайте, путешествуйте, влюбляйтесь.

Вам посвящены все открытки и поздравления, которые мы специально подготовили. Отдельно мы собрали открытки для всех, для мамы, бабушки, сестры, подруг, дочери, в стихах и прозе, на русском и украинском языках.

Поздравления с 8 марта

Желаю каждый день чувствовать себя любимой, нужной и счастливой. Пусть сохраняется надежный тыл. С 8 марта!

Принимай поздравления с Международным женским днем! Ты самая красивая, умная, трудолюбивая, честная, милая. Оставайся такой всегда!

Дорогая, с праздником весны, с 8 марта! Желаю отличного настроения и исполнения заветных желаний!

Пусть все мечты сбудутся! Желаю карьерных успехов, ты этого заслуживаешь! Цвети и пахни, с 8 марта!

Любви! Терпения! Улыбок! Солнца! Добра! С 8 марта!

С 8 марта поздравление маме

Любимая мамочка, спасибо за твою теплоту. Очень тебя люблю, с 8 марта!

Мама, ты самый близкий мой человек! Мое главное пожелание - будь здорова! С 8 марта!

Открытки с 8 марта бабушке

Поздравляю с 8 марта самую лучшую, добрую и модную бабушку на свете! Не болей и пусть все будет хорошо!

Любимая бабуля, поздравляю тебя с женским днем! Какое счастье, что у меня есть такая бабушка!

Картинки с 8 марта подругам

Любимая подруга! Пусть у тебя будет все, чего ты хочешь. Спасибо за дружбу, с 8 марта!

Самым лучшим подружкам посвящаю эту открытку! С 8 марта!

Поздравления с 8 марта любимой дочери

Доченька, поздравляю с 8 марта! Главная радость для меня - чтобы ты всегда была счастливой.

Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, красотой, добрыми людьми. С 8 марта, доченька!

С 8 марта сестре

Моя любимая сестричка, с 8 марта тебя! Ты мой самый лучший друг! Пусть в твоем доме всего будут уют, мир и детский смех!

Поздравления с 8 марта в стихах

Прикольные картинки с 8 марта

С 8 марта на украинском языке