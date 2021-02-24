Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, подтвердила информацию "Страны" о предписании СБУ заблокировать Телеграм-каналы "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". Регулятор потребовал у операторов и провайдеров телекоммуникаций закрыть к ним доступ по решению суда.

Официальное заявление по блокировке появилось на сайте Нацкомиссии 24 февраля.

В сообщении сказано, что Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ направил в Нацкомиссию постановление следственного судьи Киевского районного суда Харькова, которое касается каналов.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", путем обязательства интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины, в соответствии с частью 2 статьи 42 закона Украины о телекоммуникациях... закрыть к ним доступ", - говорится в постановлении.

В Нацкомиссии добавили, что постановление может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение пяти дней со дня объявления. При этом оно подлежит немедленному исполнению после его объявления.

Напомним, в начале февраля СБУ объявила о разоблачение целой сети якобы подконтрольных российским спецслужбам Телеграм-каналов.

"Страна" подробно разбиралась в этом деле.