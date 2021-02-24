В Киевской области во время незаконной охоты убита самка лося. Областная прокуратура региона сообщила о подозрении двум браконьерам.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Сообщено о подозрении двум жителям Киевщины по факту незаконной охоты на зверей, занесенных в Красную книгу Украины (ч. 2 ст. 248 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснили, что охотники, находясь на охоте в лесном массиве ГП "Дымерское лесное хозяйство", вопреки запрету совершили отстрел беременной самки лося европейского, который занесен в Красную книгу Украины.

В пресс-центре отменили, что вследствие указанного правонарушения интересам государства причинен материальный ущерб на сумму 195 тысяч гривен.

"Когда же браконьеров попытался остановить охотовед ООО "Охотничьи тропы", который осуществлял охрану угодий и контроль за сроками и правилами охоты, один из злоумышленников набросился на служащего с кулаками. Поэтому ему теперь инкриминируют еще и умышленное нанесение побоев должностному лицу в связи с его служебной деятельностью (ч. 2 ст. 350 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в заповеднике на острове Джарылгач поймали браконьеров с осётрами и акулами. Если бы инспекторы не успели, всего государству был бы причинен ущерб на сумму 1 014 791 гривну.

Также "Страна" сообщала, что пограничники в Азовском море спасли из браконьерских сетей дельфина.