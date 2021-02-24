Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил о планах предложить американской компании "Боинг" производить самолеты на мощностях госпредприятия "Антонов".

Об этом он заявил 24 февраля в интервью на радио "Армия FM".

Журналистка напомнила чиновнику, что в одном из интервью он сказал, что самостоятельно предприятию "Антонов" выжить трудно рядом с такими гигантами, как "Боинг" и "Эйрбас".

"Действительно, на мировой арене остались эти два мощных игрока. У нас есть наработки по возможному сотрудничеству с компанией "Боинг". Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями обратимся в компанию "Боинг", в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонове", - ответил министр.

У него спросили, чем "Антонов" может заинтересовать такую ​​компанию, как "Боинг". Однако он ушел от прямого ответа.

"Сейчас все ищут новые рынки и возможности. Мы перед собой ставим амбициозные цели, чтобы развивать нашу боевую авиацию. Надеюсь, именно в этом направлении кооперация с "Боинг" для нас будет полезной", – сказал вице-премьер.

Как писала "Страна", осенью на предприятии поменялось руководство: новым исполняющим обязанности гендиректора "Антонова" стал Сергей Бычков.

Мы также сообщали о требовании Владимира Зеленского, чтобы за три месяца запустили программу подготовки инженеров для "Антонова".