В Украине уже 114 человек поменяли свое отчество в 2021 году после того, как в прошлом году официально появилась такая возможность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

"В прошлом году органы государственной регистрации актов гражданского состояния составили более 12 500 актовых записей о смене имени. С 1 января 2021 украинцы получили право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество. Так, с начала этого года (по состоянию на 18 февраля) среди 572 поданных соответствующих заявлений пятая часть из них была удовлетворена - 114 человек изменили свои отчество", - отметила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

По ее словам, в Украине наиболее распространены и у мужчин, и у женщин отчества:

Николаевич/Николаевна,

Владимирович/Владимировна,

Александрович/Александровна,

Иванович/Ивановна,

Васильевич/Васильевна,

Сергеевич/Сергеевна,

Викторович/Викторовна,

Михайлович/Михайловна.

В Украине, согласно законодательству, каждый человек, начиная с 16 лет, может по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя или отчество.

Однако по согласию родителей это можно сделать и в более раннем возрасте - в 14 лет.

Обойдется такая процедура в 5 гривен 10 копеек, если нужно еще раз изменить свои персональные данные - придется заплатить 51 гривну.

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