Сегодня, 24 февраля, в Министерстве здравоохранения Украины предоставили интерактивную карту бесплатных пунктов тестирования на Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, на данной карте можно найти информацию о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины. Кроме этого, там можно сделать быстрый тест на антиген SARS-CoV-2.

"Пользователи могут найти нужный пункт тестирования в своей области, введя свой домашний адрес. Система автоматически найдет ближайший пункт", - добавили в МОЗ.

Также в Минздраве напомнили, что к концу января в Украине функционировало 2373 пункта бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус, 65 из них находились в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ назвали украинцам симптомы заболеваний, при которых проведут бесплатное тестирование на коронавирус.

Помимо этого в Украине изменился алгоритм бесплатного тестирования на коронавирус. Теперь тесты пациентам будут делать на первичке. При этом анализы будут брать у людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции.