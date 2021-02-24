С 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления обязаны подтвердить владение украинским языком. В связи с этим до середины лета сдать экзамен по языку будут должны около 100-150 тысяч граждан.

Об этом сказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская во время публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году.

"Количество людей, которые сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч", - заявила Демская.

По ее словам, центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.

При этом Демская добавила, что закон об украинизации обратной силы не имеет, и все, кто уже работает на госслужбе и не претендует на какую-либо должность, а уже на ней находится, не будут сдавать экзамен.

"Экзамен должны сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой когда-нибудь избраться на конкурсе", - сказала она.

Напомним, весной 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

Согласно этому закону, с 16 января этого года на украинский язык перешла вся сфера обслуживания.