В порту Гамбурга таможенники обнаружили более 16 тонн кокаина в пяти контейнерах, прибывших из Парагвая.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что наркотики нашли в жестяных банках из-под шпаклевки.

По данным таможенников, это – самая большая в истории единичная партия кокаина, которую когда-либо изымали в Европе, и входит в пятерку крупнейших выявленных партий в мире.

Позднее в рамках расследования было изъято еще 7,2 тонны кокаина в порту бельгийского города Антверпен.

По данным немецких таможенников, реализация такого количества кокаина в розницу принесла бы наркоторговцам несколько миллиардов евро.

Полиция в Нидерландах задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к ввозу наркотиков в Европу.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Борисполя нашли полкило кокаина в банке от овощного супа.

Еще мы писали о том, как в Киеве задержали иностранца, который привез в столицу кокаин на продажу.