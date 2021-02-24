Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 72/2021 о разработке годовых программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО и оценке результатов их выполнения.

Документ опубликован на сайте главы государства 24 февраля.

Полное название документа - "О годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина – НАТО". Он направлен на обеспечение выполнения положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО от 9 июля 1997 года, Декларации о ее дополнении от 21 августа 2009 года, а также решений, принятых по результатам заседаний комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств.

Согласно указу, Кабинет министров ежегодно обязан обеспечивать разработку проектов годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина - НАТО. Также правительству поручается утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения.

Помимо этого правительство должно координировать деятельность центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.

Наконец, Кабинету министров вменяется регулярно информировать общественность о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

Этим указом также признается утратившим силу указ президента от 2 октября 2018 г. №298 "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО".

В документе сказано, что годовая программа является "системным документом, который разрабатывается ежегодно и определяет реформы, которые необходимо внедрить в Украине с целью достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО (ПДЧ), принятым на встрече глав государств - членов Североатлантического Совета Альянса (24 апреля 1999 г., г. Вашингтон)".

При этом годовая нацпрограмма обязана содержать следующие разделы:

политические и экономические вопросы;

оборонные и военные вопросы;

ресурсные вопросы;

вопросы безопасности;

правовые вопросы.

"Каждый раздел должен содержать стратегическую цель реформ, цели, ожидаемые результаты и приоритетные задачи с периодом планирования на пять лет", - говорится в положении.

Годовая национальная программа разрабатывается с учетом международной методологии "Управление, ориентированное на результат", которую используют государства - члены НАТО.

Программы разрабатываются в соответствии с принципами стратегического планирования и с учетом нескольких требований, среди которых конкретность, измеримость, достижимость, целесообразность, определенность во времени.

"К работе по разработке проекта годовой национальной программы, мониторингу и оценке результатов ее выполнения могут привлекаться в установленном порядке эксперты, в том числе иностранные, ученые, а также представители институтов гражданского общества", - говорится в документе.

В положении прописан процесс разработки таких годовых нацпрограмм, итогом которого должно стать рассмотрение, одобрение и представление Кабмином Украины проекта годовой нацпрограммы вместе с проектом соответствующего указа президента на рассмотрение главе Украинского государства до 31 января планового года.

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